На Эльмаше.

В ночь на 7 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Старых Большевиков в квартире, расположенной на 6 этаже девятиэтажки, взорвался самогонный аппарат.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области "Уралинформбюро" рассказали, что в помещении ударной волной выбило стекла, повреждена перегородка. Пострадал хозяин квартиры - с ожогами его увезли в больницу №40.

"Выпавшими оконными рамами был поврежден автомобиль Kia, находившийся возле дома", - добавили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. По факту взрыва проводится проверка.