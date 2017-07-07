С автобусом.

Вечером 6 июля 2017 года на 160 километре Серовского тракта произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 30-летний мужчина. Его увезли в больницу в состоянии комы.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, водитель "четырнадцатой" выехал на встречку для того, чтобы совершить обгон, и столкнулся с автобусом ПАЗ.

Владелец легковушки получил открытую травму головы, ушиб мозга и перелом предплечья.