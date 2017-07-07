На месте происшествия работают медики.

Утром 7 июля 2017 года в Екатеринбурге на Объездной дороге после съезда с Московской в направлении Кольцово столкнулись две легковушки. Одна из них - машина такси. Как рассказали "Уралинформбюро" очевидцы, на место ДТП приехали сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

"Пробка уже тянется примерно от Амундсена. Люди играют в пробке в города", - сообщают горожане.