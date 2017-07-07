Авария случилась ночью.

В ночь на 7 июля на 17 километре автодороги Лянтор – Вачимское месторождение столкнулись грузовик Урал-4320 и ВАЗ-21017. Погибли три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля.

Полиция устанавливают обстоятельства аварии и личности погибших, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югра.