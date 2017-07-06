И это только начало.

В ночь на 7 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин прибыл в Гамбург. Он примет участие в двух официальных сессиях саммита G20, а также проведет несколько двусторонних встреч. В частности, Путин впервые встретится с американским коллегой Дональдом Трампом, побеседует с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и премьером Японии Синдзо Абэ.

В связи с прилетом в Гамбург большого количества высокопоставленных персон 6 июля в городе активизировались антиглобалисты. Сразу в нескольких районах они пытались возвести баррикады, устраивали стычки с полицией, громили витрины и поджигали машины. Горожанам было рекомендовано без особых причин не покидать свои дома и отказаться от поездок на автомобилях.

Около 22.00 по местному времени по центру Гамбурга прошло шествие "Добро пожаловать в ад". Полицейские попытались отделить многотысячную толпу мирных демонстрантов от нескольких сотен радикалов, в ответ в них полетели бутылки и дымовые шашки. Стражам порядка пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

В столкновениях с протестующими пострадали 74 полицейских. О количестве раненых в стане антиглобалистов информации нет, передает "Уралинформбюро".

Между тем в Гамбурге, который собирался быть открытым для протестующих, улицы опутала колючая проволока и выросли полицейские кордоны. Всего в город стянуто 20 000 стражей порядка.

Главная демонстрация, разрешенная властями, намечена на 8 июля. Ожидается, что ее участниками станут более 100 тысяч человек.