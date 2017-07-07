В Башкирии.

В ночь на 7 июля в Белорецком районе Башкортостана столкнулись "Рено Логан" и ГАЗель. Погибли 5 человек, в том числе 2 детей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального УГИБДД, в легковушке ехала семья из Магнитогорска – супруги и трое детей. За рулем встречной ГАЗели находился 28-летний мужчина.

Удар был такой силы, что на месте аварии погибли водители обоих автомобилей, а также женщина, мальчик и младшая из девочек, ехавших в "Рено". Шестилетняя пассажирка легковушки и пассажир грузовика были госпитализированы с травмами.



Фото: www.gibdd.ru