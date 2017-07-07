На пешеходном переходе.

7 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Селькоровской мужчина на ВАЗ-2112 вылетел на тротуар и сбил двух девушек, собиравшихся переходить дорогу по пешеходному переходу.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, пострадавших увезли с ушибами в больницу.