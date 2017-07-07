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В Кургане в ДТП с автобусом пострадали беременная женщина и ребенокСегодня в 15:37

  • Текст

Иномарка врезалась в ПАЗ.

ДТП с пассажирским автобусом произошло 6 июля 2017 года в поселке Восточный в Кургане. ПАЗ столкнулся с внедорожником Vortex Tingo.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УМВД России по Курганской области, женщина-водитель и 26-летняя беременная пассажирка иномарки получили телесные повреждения. Им оказали разовую медицинскую помощь. Амбулаторное лечение назначено пассажирам ПАЗа – женщине и 6-летнему мальчику, которые при столкновении получили ушибы.


Фото: Владимир Гусев

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