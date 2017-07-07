Машины пустили по "старой".

7 июля 2017 года на 36 километре автодороги Пермь - Екатеринбург из-за затяжных дождей подмыло мост через реку Юг. В результате произошло разрушение полотна проезжей части в обоих направлениях, сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды УГИБДД по Пермскому краю.



Фото: "ЧП ДТП Пермь", vk.com

На месте происшествия работают наряды ДПС, обеспечивая бесперебойное движение. Транспорт направляют в объезд - по "старой" автодороге Пермь – Екатеринбург через село Бершеть.

Тем временем ответственное за содержание пострадавшей от дождей региональной трассы ФКУ "Уралуправтодор" предупреждает автомобилистов всего лишь о "противопаводковых мероприятиях на мосту через реку Юг". И извиняется за доставленные неудобства.

Стоит отметить, что идущие не первую неделю дожди размывают дороги по всему Пермскому краю. 4 июля в Ильинском районе разрушился мост через реку Кет, а днем ранее - дорога в Сретенском. Также пострадала дорожная инфраструктура в Юсьвенском и Карагайском районах. Ведутся восстановительные работы.

В ближайшее время властями районов будут поданы заявки на возмещение затрат из средств резервного фонда Пермского края.