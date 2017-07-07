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Прокуроры взялись за екатеринбургские аттракционыСегодня в 15:03

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Ищут нарушения.

Сотрудники свердловской прокуратуры ищут нарушения на аттракционах, установленных в парках и на детских площадках Екатеринбурга, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе надзорного ведомства. Прокуроры изучают состояние оборудования и документы на них.

Следует отметить, что 4 июля 2017 года в Екатеринбурге на аттракционе свободного падения пострадала 16-летняя девушка. Она хотела прыгнуть с 3,5-метровой высоты, однако в последний момент испугалась, схватилась за поручень и, не удержавшись, упала мимо страховочной подушки.

Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова не связывает проверку с травмированием екатеринбурженки. По ее словам, это традиционные проверочные мероприятия, проходящие каждое лето.

Расследованием ЧП занимаются следователи. По словам официального представителя регионального СУ СКР Александра Шульги, речи о возбуждении уголовного дела пока не идет. Продолжаются проверочные мероприятия.

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