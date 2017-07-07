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Свердловчанин избил стюардессу на борту самолетаСегодня в 14:59

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Летящего в Крым.

Пассажир рейса "Екатеринбург – Симферополь" ударил стюардессу во время полета. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Крымского линейного управления МВД на транспорте, на борту возник конфликт, мужчина вел себя буйно. Информация об этом поступила в отделение полиции в аэропорту Симферополя от командира самолета.

Когда борт приземлился, к нему направили следственно-оперативную группу. Зачинщика конфликта задержали и доставили в дежурную часть, затем направили на медицинское освидетельствование. 48-летний житель Свердловской области был пьян. В отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

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