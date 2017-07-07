Снимки выложили в соцсетях.

7 июля 2017 года на Екатеринбургской кольцевой автодороге между Большим Истоком и Россельбаном фура протаранила идущий впереди катафалк с покойником. Снимки с места ДТП разместили в соцсетях очевидцы.

От удара Mercedes с грузом 200 врезался в легковушку, передает "Уралинформбюро".

В районе ДТП скопилась большая пробка.