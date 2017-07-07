В свой день рождения.

В ночь на 6 июля 2017 года на очистных сооружениях Чебаркуля захлебнулась стоками 61-летняя сотрудница. Трагедия произошла в ее день рождения.

Как пишет издание "Южноуралец", женщина вышла в ночную смену, чтобы подменить коллегу. Она упала в резервуар-накопитель и не смогла оттуда выбраться. Труп нашли утром.

По факту происшествия проводится доследственная проверка, передает "Уралинформбюро".