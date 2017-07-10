Погиб мужчина.

В ночь на 9 июля 2017 года под Сысертью на 177 километре Челябинского тракта 35-летний водитель ВАЗ-2110 превысил скорость и протаранил припаркованную на обочине фуру МАЗ.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, нарушитель скончался на месте. Проводится проверка.