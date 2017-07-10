Девочка находится в больнице.

9 июля 2017 года в Тюмени на улице Пермякова произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка. Ее увезли в больницу с травмой головы.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды регионального УГИБДД, в момент аварии школьница находилась в автобусе МАЗ. Он столкнулся с автомобилем Geely, водитель которого нарушил очередность проезда. От удара юная тюменка упала и ударилась головой.