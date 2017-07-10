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На Южном Урале умерли двое подростковСегодня в 14:51

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15 и 13 лет.

В Челябинской области скончались двое школьников.

13-летнего подростка в селе Бродокалмак (Красноармейский район) нашли мертвым 7 июня. По предварительным данным, двое детей 8 и 13 лет в дневное время ушли гулять с собакой. Играя, старший мальчик залез на стол во дворе дома накинул поводок себе на шею и попытался зацепить его за трубу, но оступился и упал, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

9 июня тело в квартире дома на Комсомольском проспекте в Челябинске было обнаружено 15-летнего девятиклассника. За три часа до этого юноша поссорился с матерью. В момент смерти он был в квартире один.

По обоим случаям проводятся доследственные проверки.

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