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В Прикамье мужчина погиб под колесами поездаСегодня в 15:41

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Оступившись на путях.

На станции Юг, в 60 километрах от Перми, грузовой поезд сбил 60-летнего мужчину. Трагедия произошла 7 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

Пенсионер переходил пути в неположенном месте перед близко идущим товарняком и, оступившись, упал. Машинист применил экстренное торможение, но остановить состав не удалось.

По факту произошедшего ведется доследственнная проверка.

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