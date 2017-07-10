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В больнице скончался "подрывник" квартиры в ЕкатеринбургеСегодня в 15:48

Фотография

На улице Старых Большевиков.

Екатеринбуржец, которого госпитализировали в ГКБ №40 после взрыва в квартире на Старых Большевиков, скончался. Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе медучреждения, у мужчины было обожжено 95% тела.

Взрыв на шестом этаже девятиэтажки прогремел в ночь на 7 июля 2017 года. По словам очевидцев, на воздух взлетел самогонный аппарат. В помещении ударной волной выбило стекла, выпавшие оконные рамы рухнули на припаркованный внизу автомобиль Kia.

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