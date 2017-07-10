На нефтепроводе.

В Кондинском районе на нефтепроводе "Шайм - Конда" при разгрузке оборудования груз упал на монтажника. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ХМАО-Югре.

Трагедия, случившаяся 8 июля, могла произойти из-за грубых нарушений техники безопасности: в момент разгрузки рабочий находился в непосредственной близости от оборудования.

По данному факту проводится доследственная проверка.