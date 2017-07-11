В Югре 15-летний подросток утонул на глазах у отца10 июля в 18:07
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Он выпал из лодки.
На реке Карымкарская в Октябрьском районе Югры утонул 15-летний подросток. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального СУ СКР, 6 июля 2017 года юноша с отцом отправился на лодке проверить рыболовные сети. На обратном пути он сел на край судна и при резком повороте плавсредства выпал за борт. Мужчина тщетно пытался помочь сыну.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". По версии следствия, отец подростка не проверил оснащение лодки спасательными средствами, не выдал сыну спасжилет и не рассказал ему о технике безопасности.
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