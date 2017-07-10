Спустя полтора месяца.

Пропавшего 46-летнего пермяка Владислава Пантелеева нашли мертвым в лесу в районе поселка Бисеть на Среднем Урале.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского СУ СКР, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено. Труп направили на экспертизу для определения точной причины гибели.

Владислав Пантелеев перестал выходить на связь с родственниками 27 мая 2017 года. Он был в Екатеринбурге в командировке и уже купил билеты в Пермь, но в автобус так и не сел.