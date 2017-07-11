Полиция Екатеринбурга "переплюнула" ФСО на ИННОПРОМе10 июля в 19:16
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По требованиям.
Неприятный инцидент произошел с сотрудниками "Уралинформбюро" в день открытия выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге 10 июля. Фотокорреспондент сделала несколько кадров во время развода екатеринбургской полиции и поспешила на пленарное заседание с участием министра экономического развития РФ Максима Орешкина.
Ее догнал неизвестный старший лейтенант полиции и, не представившись, потребовал предъявить документы и заодно объяснить, с какой целью она сделала фотографии.
Следует отметить, что 10 июля на ИННОПРОМе был особый порядок доступа в связи с посещением выставки Владимиром Путиным. В павильоны "Екатеринбург-ЭКСПО" рано утром впустили только аккредитованную прессу и часть топ-бизнесменов, которые представляли президенту свои проекты. Вход журналистов осуществлялся по особым бейджам с голограммой. Их выдача осуществлялась после проверки ФСО.
Корреспонденты "Уралинформбюро", получив одобрение ФСО, с бейджем на шее, чтобы его было видно, находились с президентом на расстоянии вытянутой руки.
И сотрудники полиции, работавшие 10 июля в павильонах ИННОПРОМа, должны были быть проинформированы о статусе владельца бейджа "Pressa". Равным образом екатеринбургские полицейские обязаны знать, что при исполнении ими служебных обязанностей журналисты имеют право на фотовидеосъемку.
Фотокор "Уралинформбюро" предъявила непознанному полицейскому свой бейдж и напомнила о праве на фотосъемку, после чего он потребовал предъявить еще и паспорт, хотя на бейдже под фотографией владелицы были четко, по-русски обозначены ее имя и фамилия, а также название СМИ.
На вопрос присутствовавшего при "задержании" руководителя выездной бригады "Уралинформбюро", какие претензии имеются у старшего лейтенанта и зачем ему кроме бейджа потребовался еще и паспорт, последовал ответ - разговаривают не с вами, можете быть свободным.
На просьбу представиться сотрудник полиции лишь продемонстрировал свой жетон, который был сфотографирован.
После чего сотрудники "Уралинформбюро" оставили просьбу о предоставлении паспорта без удовлетворения, поскольку удостоверением личности на ИННОПРОМе для журналистов является бейдж, и ушли на встречу с министром Орешкиным.
На обращение редакции "Уралинформбюро" в УМВД Екатеринбурга по поводу действий сотрудника с жетоном 001985 СВД был получен следующий ответ.
"Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу сообщает: при проверке документов, удостоверяющих личность, сотрудники полиции (он был один - прим.ред) действовали в рамках своих служебных полномочий. Некорректных либо оскорбительных высказываний в адрес граждан не допускали. Если у кого-либо имеются основания полагать, что в ходе выполнения полицейскими обязанностей по охране общественного порядка были допущены какие-либо нарушения законодательства, он имеет право обратиться с жалобой на имя руководства УМВД России по г. Екатеринбургу. По данному обращению будет проведена проверка. В случае выявления нарушений виновные лица будут привлечены к ответственности".
"Уралинформбюро" просит врио начальника УМВД России по г. Екатеринбургу Сергея Кулагина считать данный материал официальным обращением.
Получив ответ, мы проинформируем читателей, на основании чего старший лейтенант полиции Екатеринбурга в своем служебном рвении "переплюнул" сотрудников ФСО.
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