Ему грозит 3 года колонии.

В Алапаевске задержали 27-летнего местного жителя, который "заминировал" городской суд на улице Братьев Серебряковых.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, в ночь на 9 июля 2017 года в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании суда находится бомба. Правоохранители обследовали само здание, а также прилегающую территорию. Взрывчатки обнаружено не было.

Личность звонившего установили оперативно. Он во всем признался и пояснил, что был пьян и хотел пошутить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ему грозит до 3 лет лишения свободы. В настоящее время шутник находится под подпиской о невыезде.