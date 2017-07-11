Из-за коммунальной аварии.

Днем 11 июля 2017 года жильцы нескольких многоэтажек на улице Красноармейской в центре Екатеринбурга остались без воды.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУП "Водоканал", это связано с повреждением водовода диаметром 200 миллиметров.

"Необходима замена участка трубы. Специалисты работали ночью, сейчас работы продолжаются. Для жителей организован подвоз воды", - добавили в пресс-службе.

В диспетчерской УК "Территория" пообещали, что авария будет ликвидирована сегодня в течение дня.