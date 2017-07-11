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В ДТП в Саратовской области пострадал 3-летний свердловчанинСегодня в 10:28

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И еще 4 человека.

Свердловчане попали в ДТП в Саратовской области. Авария произошла 10 июля на 173 километре автодороги Сызрань – Волгоград, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ГУ МЧС.

По предварительным данным, автомобиль Renault Duster выехал на встречную полосу и врезался в LADA Vesta с уральскими номерами.

В отечественной легковушке находились супруги, их 12-летняя дочь и 3-летний сын. В иномарке – двое взрослых и ребенок. Сильнее всех в аварии пострадал 3-летний мальчик - у него перелом ноги. Травмы получили еще двое взрослых и двое детей.

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