Которые заблудились в лесу.

В Зауралье в Шатровском районе ищут двух мальчиков 9 и 10 лет, которые заблудились в лесу 10 июля 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, школьники ушли из дома в селе Самохвалово с одним телефоном, который сейчас отключен. Сначала родители искали их собственными силами, а потом позвонили спасателям.

Следы детей были обнаружены на грейдере в 25 километрах от дома. В настоящее время в поисковой операции задействованы 148 человек и 22 единицы техники. На подмогу вылетел вертолет из Екатеринбурга с 9 спасателями на борту.