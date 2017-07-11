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В Курганской области ищут двух младшеклассниковСегодня в 10:43

  • Текст

Которые заблудились в лесу.

В Зауралье в Шатровском районе ищут двух мальчиков 9 и 10 лет, которые заблудились в лесу 10 июля 2017 года.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области, школьники ушли из дома в селе Самохвалово с одним телефоном, который сейчас отключен. Сначала родители искали их собственными силами, а потом позвонили спасателям.

Следы детей были обнаружены на грейдере в 25 километрах от дома. В настоящее время в поисковой операции задействованы 148 человек и 22 единицы техники. На подмогу вылетел вертолет из Екатеринбурга с 9 спасателями на борту.

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