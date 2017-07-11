После самовольной установки водонагревателя.

В эксплуатационную службу АО "ГАЗЭКС" 10 июля поступило сообщение о предположительном отравлении угарным газом. Пострадали двое жителей одной из квартир дома №4 в режевском поселке Первомайский.

Женщина и ребенок госпитализированы в состоянии легкой степени тяжести. Их жизням ничего не угрожает, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "ГАЗЭКСа".

При обследовании выяснилось, что хозяин квартиры, проигнорировав нормы безопасности, самовольно установил на кухне газовый водонагреватель. При этом вывел дымоход в общую систему вентиляции многоквартирного дома, грубо нарушив правила пользования газом в быту. В этой ситуации могли пострадать все жильцы дома.

Мужчина не только создал угрозу безопасности для своих соседей, но и незаконно использовал газ для нагрева воды. В настоящий момент газоснабжение квартиры приостановлено: аварийная бригада АО "ГАЗЭКС" установила на газопроводе заглушку.