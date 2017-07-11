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Лайнер UTair сел во Внуково на одном двигателеСегодня в 13:15

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Никто не пострадал.

Утром 11 июля 2017 году в московском аэропорту Внуково пассажирский Boeing авиакомпании UTair успешно сел с неработающим двигателем.

Командир лайнера, выполнявшего рейс из Сургута, на подлете к российской столице доложил наземным службам аэропорта о выявленной проблеме. Оценив ресурс оставшегося двигателя, экипаж принял решение сесть в аэропорту назначения. Во Внуково были стянуты экстренные службы. К счастью, их помощь не потребовалась.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули, что пилоты UTair имеют необходимую подготовку к подобным ситуациям и многократно отрабатывают их на тренажерах, поэтому посадка прошла в штатном режиме. Паники на борту не было, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По данному факту будет проведено расследование, в ходе которого установят причины произошедшего, передает "Уралинформбюро".

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