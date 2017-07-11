На Тюменском тракте автоледи погибла в ДТП с фуройСегодня в 11:47
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Она уснула за рулем.
В ночь на 11 июля 2017 года на 170 километре трассы Екатеринбург - Тюмень лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2112 и фура Volvo.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, на встречную полосу по неустановленным причинам выехала 26-летняя девушка - водитель легковушки. Она скончалась на месте. Ее 15-летнюю пассажирку госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лучевой кости со смещением.
По словам 47-летнего водителя грузовика, встречный ВАЗ начал смещаться на его полосу. Мужчина пытался избежать столкновения: максимально сместился вправо и начал тормозить.
По предварительным данным, автоледи уснула за рулем.
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