В 20 километрах от дома.

В районе деревни Бединка (Шатровский район) нашли двух младшеклассников, которые сутки блуждали по лесу.

"Детей нашли примерно в 20 километрах от дома, состояние удовлетворительное. Сейчас их везут к родителям. Более подробная информация появится чуть позже", - сообщила "Уралинформбюро" начальник пресс-службы УМВД по Курганской области Елена Радаева.

Мальчики 9 и 10 лет ушли за грибами в лес 10 июля 2017 года и заблудились. После безуспешных поисков их родители обратились за помощью к спасателям.

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