Ребенок госпитализирован.

На 6-летнюю воспитанницу детского сада № 11 Краснотурьинска упала ветка дерева во время прогулки по территории учреждения. Ребенка госпитализировали в ГБУЗ Свердловской области "Краснотурьинская городская больница" с тяжелой травмой головы. Сейчас прокуратуре стали известны некоторые подробности происшествия, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, во время прогулки с тополя в соседнем детсаду на девочку обрушилась засохшая ветка. В настоящий момент ребенок прооперирован, находится в общей палате, состояние удовлетворительное. Степень тяжести причиненного вреда здоровью пока неизвестна.

Прокуратура Краснотурьинска выясняет, кто должен отвечать за обслуживание и содержание территории дошкольного учреждения, в том числе за спиливание с деревьев сухих веток. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.