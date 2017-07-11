Будучи на цепи.

10 июля 2017 года под Нижним Тагилом в селе Елизаветинском собака загрызла 60-летнего мужчину.

"Собака породы московская сторожевая сидела на цепи во дворе одного из участков. По непонятным причинам к ней близко подошел мужчина. Она сильно покусала его за ноги. Потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери. Вероятнее всего, собака прокусила ему артерию. Местные жители пытались помочь мужчине, но безуспешно", - сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Пригородному району Нижнего Тагила свердловского СУ СКР.

В настоящее время проводится проверка. Собака будет убита.