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Под Нижним Тагилом сторожевая собака загрызла мужчинуСегодня в 15:47

Будучи на цепи.

10 июля 2017 года под Нижним Тагилом в селе Елизаветинском собака загрызла 60-летнего мужчину.

"Собака породы московская сторожевая сидела на цепи во дворе одного из участков. По непонятным причинам к ней близко подошел мужчина. Она сильно покусала его за ноги. Потерпевший скончался на месте от сильной кровопотери. Вероятнее всего, собака прокусила ему артерию. Местные жители пытались помочь мужчине, но безуспешно", - сообщили "Уралинформбюро" в следственном отделе по Пригородному району Нижнего Тагила свердловского СУ СКР.

В настоящее время проводится проверка. Собака будет убита.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
НАТАЛЬЯ Сегодня в 16:22

Добрый день, или конечно, для собаки он не добрый. Кто решил, что собака должна быть убита? Она выполняла свою работу - сидела на цепи и охраняла участок. Цепь здесь главное слово, она не бегала без привязи и не бросалась на прохожих. Где зоозащитники? Так просто дадут убить неповинное животное?

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