Водитель выжил.

Под Ирбитом Volkswagen Polo вылетел на встречку и перевернулся более 10 раз. Видео аварии появилось на YouTube.

ДТП произошло днем 8 июля 2017 года на 99-м километре трассы Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

Как видно по записи видеорегистратора, водитель иномарки пошел на двойной обгон и улетел со встречки в кювет. Его госпитализировали с открытым переломом голени, закрытым переломом правой стопы и рваными ранами голени и кисти.

Видео: 34355.ru | YouTube.com