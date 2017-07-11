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Под Ирбитом иномарка сделала десятикратное сальтоСегодня в 15:34

Водитель выжил.

Под Ирбитом Volkswagen Polo вылетел на встречку и перевернулся более 10 раз. Видео аварии появилось на YouTube.

ДТП произошло днем 8 июля 2017 года на 99-м километре трассы Камышлов - Ирбит - Туринск - Тавда. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 36-летний водитель неправильно выбрал скорость и не справился с управлением.

Как видно по записи видеорегистратора, водитель иномарки пошел на двойной обгон и улетел со встречки в кювет. Его госпитализировали с открытым переломом голени, закрытым переломом правой стопы и рваными ранами голени и кисти.

Видео: 34355.ru | YouTube.com

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Иван Сегодня в 16:55

Ясен пень..Автор видео и загнал туда!

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