В Югре водитель внедорожника погиб в аварии с автомобильным тралом11 июля в 19:13
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Перевозившим гусеничный экскаватор.
11 июля 2017 года около 16.00 на 595 километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск водитель внедорожника столкнулся с автомобильным тралом, перевозившим гусеничный экскаватор. Водитель иномарки погиб на месте.
Видео с места аварии разместили очевидцы в соцсетях. Официальных комментариев по поводу случившегося "Уралинформбюро" оперативно получить не удалось.
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