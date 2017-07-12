У мужчины были проблемы с сердцем.

11 июля 2017 года в Тюмени на Велижанском тракте при повороте на СНТ "Липовый остров" водитель Daewoo Matiz врезался в экскаватор-погрузчик, укреплявший обочину. Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды региональной Госавтоинспекции, владелец иномарки скончался на месте.

По словам родственников, у погибшего были проблемы с сердцем. Не исключено, что ему стало плохо за рулем.

По факту ДТП проводится проверка.