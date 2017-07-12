Столб дыма поднялся выше 3 этажа.

Вечером 11 июля 2017 года в центре Екатеринбурга на перекрестке Первомайская - Карла Либкнехта взлетел на воздух канализационный люк.

"Идёшь такой по улице, а канализационный люк вдруг делает бдыыыыжь, выпускает столб дыма выше третьего этажа и выпрыгивает из земли вместе с плиткой", - написал в фейсбуке пользователь Данил Штань. В подтверждение своих слов он выложил фото.

По словам горожанина, в момент происшествия рядом с люком проходил его товарищ. Он не пострадал, передает "Уралинформбюро".