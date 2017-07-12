Из минометов.

В сирийской провинции Хама в результате минометного обстрела, произведенного боевиками, погиб российский военный советник Николай Афанасов. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что Афанасов занимался обучением личного состава подразделений сирийских сухопутных войск. Он был посмертно представлен к государственной награде, передает "Уралинформбюро".