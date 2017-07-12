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В Екатеринбурге на Сортировке сгорел магазинСегодня в 10:25

  • Текст

Продуктовый.

Ранним утром 12 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Коуровской полыхал продуктовый магазин "Стольник", который расположен в пятиэтажном жилом доме.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 05.51. Пламя охватило 6 "квадратов". Уничтожена продукция на складе.

На месте работали 3 единицы техники и 7 человек. Пожар был потушен за 4 минуты. Пострадавших нет. Причина выясняется.

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