Пропавшего месяц назад.

11 июля 2017 года в Нижнем Тагиле в садах нашли труп пожилого мужчины, сообщил "Уралинформбюро" источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, это пропавший в середине июня 76-летний пенсионер Григорий П. Официальных комментариев о случившемся пока нет. В следственном комитете по Свердловской области пообещали сообщить подробности ближе к вечеру.