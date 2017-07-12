Парень залез на цистерну.

Утром 12 июля 18-летний юноша погиб на станции "Тракторострой" в Челябинске. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. Молодой человек забрался на цистерну и задел высоковольтный контактный провод. От удара током он скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.