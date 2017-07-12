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Челябинец умер от удара током на железной дорогеСегодня в 13:14

Парень залез на цистерну.

Утром 12 июля 18-летний юноша погиб на станции "Тракторострой" в Челябинске. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по УрФО. Молодой человек забрался на цистерну и задел высоковольтный контактный провод. От удара током он скончался на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
уф Сегодня в 14:09

наверняка ради селфи

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