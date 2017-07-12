Пламя охватило 150 "квадратов".

Утром 12 июля 2017 года в Магнитогорске на одном из рынков загорелся склад с овощами и фруктами.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило в 10.16. Пламя охватило 150 квадратных метров. На месте работали 19 спасателей и 5 единиц техники. Спустя час пожар был потушен.

Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.