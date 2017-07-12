Спас диспетчер.

В аэропорту Сан-Франциско пассажирский лайнер AirCanada едва не врезался в четыре готовившихся к вылету воздушных судна. Предотвратить катастрофу, которая могла бы стать самой крупной в истории отрасли, удалось диспетчеру, передает CBC News.

Пилот канадской авиакомпании при посадке по ошибке направил самолет на рулежную дорожку, где четыре авиалайнера ждали очереди на взлет, сообщает "Уралинформбюро".

Когда летчик вслух произнес, что видит огни на полосе 28R, диспетчер заподозрил неладное и успел предупредить экипаж, что они допустили ошибку. Пилоты молниеносно отреагировали и, быстро набрав высоту, увели самолет на второй круг. После чего он благополучно приземлился в нужном месте.