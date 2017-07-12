×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Пилот AirCanada едва не устроил крупнейшую авиакатастрофуСегодня в 14:42

  • Текст

Спас диспетчер.

В аэропорту Сан-Франциско пассажирский лайнер AirCanada едва не врезался в четыре готовившихся к вылету воздушных судна. Предотвратить катастрофу, которая могла бы стать самой крупной в истории отрасли, удалось диспетчеру, передает CBC News.

Пилот канадской авиакомпании при посадке по ошибке направил самолет на рулежную дорожку, где четыре авиалайнера ждали очереди на взлет, сообщает "Уралинформбюро".

Когда летчик вслух произнес, что видит огни на полосе 28R, диспетчер заподозрил неладное и успел предупредить экипаж, что они допустили ошибку. Пилоты молниеносно отреагировали и, быстро набрав высоту, увели самолет на второй круг. После чего он благополучно приземлился в нужном месте.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Фантазии Альбины Дударевой на уральской свалке

Каменного века.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×