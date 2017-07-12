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Погубивший семью в ДТП свердловчанин предстанет перед судомСегодня в 16:55

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Ему грозит 9 лет.

В суд передано уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Сухоложского района, которого обвиняют в гибели семьи из 3 человек в ДТП. Ему грозит до 9 лет лишения свободы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Страшная авария произошла вечером 22 марта 2017 года. Пьяный обвиняемый, не имея прав, сел за руль Ford Focus. По дороге он неоднократно нарушал ПДД, о чем очевидцы сообщили сотрудникам ДПС.

На трассе Камышлов - Сухой Лог иномарку попытался остановить наряд ГИБДД. Уходя от погони, нарушитель превысил скорость и не вписался в поворот на въезде в Сухой Лог. Он вылетел на встречку, где столкнулся с ВАЗ-2114. В легковушке ехала семья. Супруги и их сын-инвалид скончались. Еще одна пассажирка "четырнадцатой" получила тяжелые травмы.

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