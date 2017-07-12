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На Среднем Урале подростка избили на отдыхе в санаторииСегодня в 16:33

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Другие дети.

Подростка из Невьянска избили в одном из санаториев Нижнего Тагила. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. По версии следствия, ребенок пострадал от двух других подростков, отдыхавших там же.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего выясняет и полиция.

Заявление о произошедшем зарегистрировали в дежурной части ОВД Невьянска. "Собранный материал органы внутренних дел в самое ближайшее время направят в Нижний Тагил по месту совершения преступления. К выяснению обстоятельств произошедшего подключатся инспекторы ПДН Нижнего Тагила", – сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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