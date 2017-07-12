Его ищут третьи сутки.

В Свердловской области ищут осужденного Олега Колчанова, сбежавшего 10 июля 2017 года из колонии-поселения №45 (поселок Восточный Камышловского района). 29-летний заключенный может находиться в Богдановиче, Белоярском, Камышлове, Сухом Логу и других районах поблизости.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУФСИН, до ареста Колчанов жил в селе Бруснятское (Белоярский ГО). В январе текущего года его отправили за решетку на 3 года 9 месяцев за кражу и применение насилия в отношении представителя власти.

Рост заключенного 165 сантиметров, он среднего телосложения. У мужчины темные волосы, есть залысины. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Колчанова, просьба позвонить по телефонам: (343)359-5611, 359-5744 или 02.