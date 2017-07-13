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На Среднем Урале грузовой поезд сбил ребенка12 июля в 19:02

  • Текст

Мальчик госпитализирован.

В районе "казарм" Красноуфимска на пешеходном переходе через железнодорожные пути грузовой поезд сбил шестилетнего ребенка. Мальчик переходил железную дорогу вместе со своей матерью.

Несчастный случай произошел около полудня 11 июля. "Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. На данный момент решается вопрос о целесообразности госпитализации пострадавшего в МАУ "Детская городская клиническая больница № 9" Екатеринбурга", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации городского округа.

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