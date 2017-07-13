Который перевернулся.

Вечером 12 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Бакинских комиссаров фургон Mercedes протаранил припаркованные Nissan и Kia и перевернулся. Легковушки от удара отбросило на пешехода.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", 37-летний водитель Mercedes значительно превысил скорость. При попытке перестроиться он потерял управление.

Нарушитель не был пристегнут ремнем безопасности. Он вылетел из машины и был придавлен своим же автомобилем. Мужчина скончался на месте.

40-летнего пешехода доставили в больницу с ушибами.