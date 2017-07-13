В Екатеринбурге водитель "шестерки" сбил двух пешеходов и скрылсяСегодня в 09:19
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Его ищут.
Вечером 12 июля 2017 года в Екатеринбурге на улице Краснофлотцев водитель ВАЗ-2106 сбил двух пешеходов и скрылся.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, молодые люди 19 и 20 лет перебегали дорогу в неположенном месте, чтобы успеть на маршрутку. Их госпитализировали с переломами и сотрясением мозга.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя "шестерки". Известно, что машина была коричневого цвета. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(904)16-53-399 или 02.
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