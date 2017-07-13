Около магазина.

В Интернете на днях появился ролик, на котором жительницу Асбесту около магазина бьют головой об асфальт. Подпись под видео гласила: "что-то не поделили". Пользователи сделали предположение, что это некий мужчина избивает свою пассию. Новость подхватили средства массовой информации.

"Некоторые мои коллеги из СМИ ошибочно преподнесли данный инцидент как жестокую драку между мужчиной и женщиной. На самом деле, как выяснили сыщики, конфликт произошел еще в сентябре 2016 года между двумя крепко подвыпившими дамами 1987 и 1958 годов рождения. Они вместе злоупотребляли спиртными напитками, а затем поссорились. Дело закончилось тем, что видят читатели на видеозаписи. Чуть позднее одна из участниц ролика обратилась в территориальный ОВД по факту причинения ей побоев. Обе "звезды" Рунета известны местным жителям как любительницы выпить. С ними сотрудниками полиции была проведена необходимая профилактическая работа. А учитывая, что у одной из них есть ребенок, женщина была поставлена на учет как неблагополучная мать", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Примечательно, что после того, как об инциденте начали писать журналисты, ролик, набравший несколько тысяч просмотров, удалили с YouTube.