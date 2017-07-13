6 человек пострадали.

12 июля в сарае, расположенном в СНТ "Ромахино" (Пермский край), взорвался газовый баллон. Этому предшествовал пожар, охвативший строение.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, в результате ЧП пострадали 6 человек - 5 мужчин и женщина, пытавшиеся потушить возгорание.

Примечательно, что на ликвидацию пожара не выезжали сотрудники МЧС, поскольку добраться до Ромахино можно только по воде. Пострадавших на лодках доставили в Талицу, а оттуда – в ожоговый центр Перми. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

В качестве возможных причин возгорания пожарные инспекторы рассматриваются детскую шалость, замыкание проводки и поджог.